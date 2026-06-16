Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. İkinci eleme turunda yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in rakipleri yarın belli olacak.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:15 Güncelleme:
Avrupa kupalarındaki ikinci eleme turunda kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.
Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
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