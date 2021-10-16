Avrupa otomobil pazarı Eylül ayında son 26 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, kıtadaki otomobil satışları 2021 Eylül ayında 2020 Eylül ayına göre yüzde 23.1 azaldı ve toplam 718 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti.

26 Avrupa Birliği (AB) ülkesine İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri de dahil edildiğinde ise, Eylül ayında kıtadaki otomobil satışlarındaki daralma oranının yüzde 25.2 olarak gerçekleştiği görülüyor. Buna göre, İngiltere ve EFTA ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa'daki otomobil pazarı Eylül ayında 972 bin 723 adet olarak gerçekleşti.

Avrupa'daki otomobil satışlarının son yılların dip seviyesini görmesinde, çip krizi kaynaklı tedarik sıkıntılarının baş rol oynadığı kaydedildi.

Otomobil satışlarındaki azalmaya ülke bazında bakıldığında ise, İtalya'nın yüzde 32.7, Almanya'nın yüzde 25.7, Fransa'nın yüzde 20.5 ve İspanya'nın yüzde 15.7 oranında daraldığı görülüyor.

TÜRKİYE 6'INCI SIRADA

Öte yandan, Ocak-Eylül döneminde ise Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 6.6 oranında arttığı ve 7.5 milyon adet seviyesine yükseldiği açıklandı. Yine, ilk 9 ay verilerine İngiltere ve EFTA ülkeleri de dahil edildiğinde ise, kıtadaki otomobil satışlarının yüzde 6.9 oranında artarak 9.2 milyon adet seviyesine yükseldiği görülüyor.

Bu dönemde İtalya'daki otomobil satışları yüzde 20.6 oranında artarken, İspanya pazarı yüzde 8.8, Fransa pazarı yüzde 8 oranında büyüdü. Almanya otomobil pazarının ise yılın ilk 9 ayında yüzde 1.2 oranında küçüldüğü açıklandı.

2021 Eylül ayı sonunda Türkiye ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artış ve 434 bin 800 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.