Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime bir aydan fazla ara veren ve bayileri de geçici olarak kapatmak zorunda kalan Avrupa otomotiv endüstrisinin, bu yıl en az yüzde 32 küçüleceği iddia edildi.

Danışmanlık şirketi AlixPartners'in hazırladığı rapora göre, kıta genelinde yıl sonuna kadar 14.1 milyon otomobil satılması öngörülüyor. Geçen yıl ise bu rakam 20.6 milyon seviyesindeydi.

Şirketin hazırladığı Küresel Otomotiv Görünümü raporunda, ABD pazarındaki daralma oranının da yıl sonuna kadar yüzde 20'yi bularak ülkede 13.6 milyon aracın satılacağı öngörüsüne yer verildi.

Salgının sıfır noktası olan Çin pazarındaki daralma tahmini ise yüzde 9.3 olarak rapora yansıdı. Buna göre, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de yıl sonuna kadar 22.5 milyon aracın satılması bekleniyor.

DİĞER TAHMİNLER DAHA İYİMSER

AlixPartners'in Avrupa otomotiv pazarı için yaptığı tahmin, şimdiye kadar ortaya çıkan en karamsar senaryo olarak dikkat çekiyor.

Diğer analiz ve danışmanlık şirketlerinin söz konusu tahminlerine bakıldığında daha iyimser sonuçlar karşımıza çıkıyor.

Örneğin, LMC Automotive'in Batı Avrupa pazarı için 2020 beklentisi yüzde 26 daralma yaşanacağı şeklinde.

Moody’s ise, Batı Avrupa'da araç satışlarının bu yıl yüzde 30 kadar düşeceğini öngörüyor. Öte yandan, IHS Markit de, Avrupa genelindeki araç satışlarının yıl sonunda yüzde 25 oranında düşmüş olabileceği öngörüsünü geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

AlixPartners'in Avrupa pazarı için paylaştığı yüzde 32 daralma tahmini ise şirketin iyimser senaryosunu oluşturuyor. Şirket, pandemi süreci devam ederse, kıtada araç satışlarında yaşanacak azalmanın yüzde 35'i geçebileceğini öngörüyor.

TOPARLANMA 5 YIL BOYUNCA SÜRECEK

AlixPartners'in raporuna geri dönecek olursak, raporda küresel otomotiv pazarının da bu yıl yüzde 21 oranında daralacağı ve 70.5 milyon adet seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsü paylaşıldı. Raporda, küresel otomotiv sektörünün 2020-2022 yılları arasında yaşaması beklenen toplam kaybın ise 36 milyon adedi bulabileceği kaydedildi.

Bu noktada, AlixPartners'in önümüzdeki 5 yıl boyunca otomotiv satışlarının pandemi öncesi seviyeye dönmesini beklemediğini belirtelim.

Fakat, şirketin raporuna göre, ABD ve Çin pazarlarında toparlanma Avrupa kıyasla daha hızlı gerçekleşecek. Avrupa pazarı ise 2025'e kadar yılda yüzde 7.7 oranında büyüyecek.

Bu büyümenin büyük kısmı ise Doğu Avrupa'dan gelecek. Buna göre, 2025'e kadar Doğu Avrupa otomotiv pazarında yılda yüzde 15 büyüme beklenirken, Güney Avrupa'da ise bu oranın yüzde 10.8 oranında gerçekleşeceği bildiriliyor.

Dünyanın geri kalan pazarlarına kıyasla Avrupa otomotiv pazarı Türkiye'yi daha çok ilgilendiriyor. Türk otomotiv sanayisinin ana ihracat pazarı olan Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda sergileyeceği performansın, yerli sanayideki üretim hacmini belirleyeceğini söyleyebiliriz.