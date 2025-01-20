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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Iga Swiatek, çeyrek finale çıktı - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Iga Swiatek, çeyrek finale çıktı

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek, çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:14
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        Avustralya'da Iga Swiatek, çeyrek finale çıktı
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        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün akşam seansında 4. tur maçları tamamlandı.

        Beş kez grand slam şampiyonu Iga Swiatek, 59 dakika süren maçta Alman Eva Lys'i zorlanmadan 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

        ABD'li Emma Navarro (8) ise Rus Daria Kasatkina (9) karşısında 6-4, 5-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazandı ve çeyrek finalde Swiatek ile eşleşti.

        TEK ERKEKLERDE ALEX DE MINAUR VE BEN SHELTON TUR ATLADI

        Tek erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (8), ABD'li Alex Michelsen'ı 6-0, 7-6 ve 6-3 biten setlerle 3-0 mağlup etti.

        ABD'li Ben Shelton (21) ise 2-1'lik (7-6, 6-7, 7-6) skorla üstün durumdayken Fransız Gael Monfils'in 4. sette sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle adını üst tura yazdırdı.

        Alex de Minaur'un son şampiyon ünvanıyla turnuvaya gelen dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile eşleştiği çeyrek finalde Shelton ise İtalyan Lorenzo Sonego'nun rakibi oldu.

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