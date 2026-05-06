        Haberler Spor Voleybol Ayça Aykaç Altıntaş: Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım

        Ayça Aykaç Altıntaş: Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım

        VakıfBank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, "Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım. Hayalimin çok ötesinde oldu. Çok mutluyum. Forma numaram kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:00
        "Hayal kursam bu kadarını kuramazdım"

        CEV Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 7’nci kez müzesine götüren VakıfBank’ta 30 yaşındaki tecrübeli libero Ayça Aykaç Altıntaş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "BÖYLE BİR FİNALİN HAYALİNİ KURSAM BU KADARINI KURAMAZDIM"

        Kariyerinde forma numarası (5) kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığını vurgulayan Ayça Aykaç Altıntaş, “Uyanamadım açıkçası çünkü eğlenmeye gittik, geç saatlere kadar. 3 saat uyudum. Uyandığımda da “neredeyim, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz?” oldum. Birkaç gün sürer bence idrak etmesi. Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım. Hayalimin çok ötesinde oldu. Çok mutluyum. Forma numaram kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandım” diye konuştu.

        "TÜRK KADINININ İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK"

        Takımdan çok güzel anılar biriktirerek ayrıldığını belirten Ayça Aykaç Altıntaş, “Çok güzel anılar biriktirdim. Teşekkür ediyorum her şey için. Hepimiz ağladık. Gerçekten uzun yıllardır beraber forma şansı bulduğum arkadaşlarım var. Türk kadınının isterse başaramayacağı bir şey yok” ifadelerinde bulundu.

        "EN İYİ KATKIYI VERMEYE ÇALIŞTIK"

        Şampiyonluk yolunda takımın en iyi şekilde mücadele ortaya koyduğuna vurgu yapan 30 yaşındaki libero, sözlerini şöyle noktaladı:

        “Hepimiz performans olarak takımımıza elimizden gelenin en iyi katkıyı vermeye çalıştık. Elimizden gelen en iyi şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımın eline, emeğine sağlık.”

        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
