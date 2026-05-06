        Haberler Bilgi Gündem Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu olayı ne?

        Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl?

        Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Çavuşoğlu'nun sağlık durumu merak edilirken, olay gündemdeki yerini aldı. Haberi yurtdışındayken alan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'ya dönüş için yola çıktığı belirtildi. Peki, Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:06 Güncelleme:
        1

        Kamuoyunda "Aydın Çavuşoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl?" soruları gündeme gelirken, eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun ağır yaralandığı bildirildi. Ameliyat edilen Çavuşoğlu’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Peki, Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte güncel bilgiler...

        2

        OFİSİNDE YARAL HALDE BULUNDU

        Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi.

        3

        AYDIN ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

