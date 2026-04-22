Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Aydın Örs, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'de yalnız bırakmadı

        Aydın Örs, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'de yalnız bırakmadı

        Türk basketbolunun efsane ismi Aydın Örs, Berlin'de düzenlenen FIBA 2026 Onur Listesi (Hall of Fame) töreninde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'de düzenlenen FIBA 2026 Onur Listesi'nin (Hall of Fame) töreninde yalnız bırakmadı.

        Türkoğlu'nun eski antrenörlerinden Örs, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçen TBF Başkanı Türkoğlu ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

        Hidayet Türkoğlu, dünya basketbolunun çatı kuruluşu FIBA tarafından Kraftwerk Berlin'de organize edilen törende Onur Listesi'ne giren ilk Türk sporcu olmuştu.

        Törende Aydın Örs'ün yanı sıra, Türkoğlu'nun eski antrenörlerinden Çetin Yılmaz da yer aldı.

        Başkan Türkoğlu, törendeki konuşmasında antrenörü Aydın Örs'ten kariyerine katkılarından dolayı övgüyle bahsetmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
