Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Show TV Baba dizisi konusu nedir? Kadroya kimler katıldı? 17. bölüm fragmanı

Baba dizisi Show TV ekranlarında yeni sezona başladı. Ay yapım imzalı dizi her hafta pazartesi akşamları Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla yapım izleyenlerin ilgisini çekiyor. Peki Baba dizisinin konusu nedir? 17. bölüm fragmanı...

ABONE OL
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    BABA DİZİSİ KONUSU

    Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişir. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı yayınlandı.

    Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. Yeni sezonda ise diziye farklı isimlerin katılması bekleniyor.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    DİZİNİN KADROSU

    HALUK BİLGİNER- EMİN SARUHANLI

    Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar işini büyütür. Sevilen, sayılan, güvenilir, sözünün eri bir babadır.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    YAĞIZ SAYLAĞ - YUSUF EMİN SARUHANLI

    Yaşar ve Binnur’un küçük oğlu. Küçük bir ilçede büyüdüğü için hareketli bir çocukluk geçirmiş. Arsada top oynayan, ağaçlara çıkan, yaramaz, atılgan, cesur bir çocuk. Adını taşıdığı dedesi Emin’i çok sever.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    KAYRA SIR - ECRİN SARUHANLI

    Yaşar ve Binnur’un küçük kızı. Sosyal medyayı ve trendleri yakından takip eder. Kendisini ve dünyayı keşfettiği yaşlarda. Ablası Zeynep ile hiç anlaşamaz, abisi Kadircan’ı çok sever, kardeşi Yusuf Emin’e sinir olur.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    NİHAM OKUTUCU - UĞUR BİRMAY

    Orhan Saruhanlı’nın eski sevgilisi. Özgür bir kadın. Kendi kendini yetiştirip, büyütmüş. Eğlenmeyi, hayattan zevk almayı çok iyi öğrenmiş. Bir gün bekar bir anne olacağını hiç tahmin etmemiş.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    ZEYNEP - ZEYNEP SARUHANLI

    Yaşar ve Binnur’un kızı, Kadircan’ın ikiz kardeşi. Çok okur, araştırır, bilgiyi silah olarak kullanır. Kadircan’a çok ayrı bir düşkünlüğü vardır, aşırı korumacıdır.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    CEM USLU - CEYHUN KÖMÜRCÜ

    Saruhanlı Köşkü’nün kahyası. Babası yerine koyduğu Mehmet Ali Saruhanlı’ya büyük bir hayranlık duyar. Çalışkan, disiplinli ve kuralcıdır. Emin Saruhanlı ve ailesine de aynı şekilde hizmet edecektir.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    HAKAN KURTAŞ - İLHAN KARAÇAM

    Ferit Karaçam’ın tek oğlu ve varisi. Babasının hastalığından sonra işlerin başına geçer. İş hayatındaki başarısına rağmen tek isteği babasının onayını almaktır. Bunun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    ÖZGE ÖZACAR - CANSU ERİM 

    Büşra’nın yakın arkadaşı. Bir süre önce büyük hayallerle Ödemiş’ten İstanbul’a gelmiş. Bir giyim mağazasında satış personeli. Karşısına çıkacak zengin bir erkek hayaliyle yaşamış yıllarca. Şatafata ve zenginliğe çok düşkün.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    BERİL POZAM  - SEVİL ÖZTÜRK

    Kadir’in sevdiği kadın. Anaokulu öğretmeni. Kadir’le üniversitede tanışır. Aradığı huzuru, güveni Kadir’de bulur. Ancak planladıkları gibi bir gelecek kuramazlar. Sevil başkasıyla evlenir, kızı Üzüm dünyaya geldikten sonra boşanırlar. Kendini Üzüm’e adar.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    DAMLASU İKİZOĞLU - KÜBRA SARUHANLI

    Servet ve Münevver’in kızı. Annesi gibi görünmez olmaktansa ön planda olmayı sever. Babasını ne kadar seviyorsa annesine karşı da bir o kadar tepkili. Rol modeli ise, babasının yeni eşi Şahika.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

     OKTAY ÇUBUK- KADİRCAN SARUHANLI 

    Yaşar ve Binnur’un oğlu, Zeynep’in ikiz kardeşi. Babası yerine amcası Servet’i rol model alır. Küçük yerde yetişmiş olduğu için henüz gözü açılmamış.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    ZEYNEP TUĞÇE BAYAT- ŞAHİKA SARUHANLI

    Servet’in ikinci eşi. Frapan ve çekici bir kadın. Çocukluğunda paranın yokluğunu çok hissettiği için maddiyat onun için önemlidir. Nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    BİHTER DİNÇEL - MÜNEVVER ŞAHİN

    Servet’in ilk eşi, Kübra’nın annesi. Sessiz, sakin, kendi halinde bir kadın. Boşandıktan sonra da aile evinde yaşamaya devam ediyor. Emin’e büyük bir sevgi ve saygı ile bağlıdır.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    ÖZGE YAĞIZ - BÜŞRA KALKAN (SARUHANLI)

    Emin’in en küçük çocuğu, tek kızı. Ödemiş’teki hesap işlerini o hallediyor. Aşık olmadığı bir adamla, Ahmet’le evli. Kadir’le arasında daha farklı ve sevecen bir ilişki var.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    DENİZ HAMZAOĞLU - YAŞAR SARUHANLI

    Emin’in en büyük oğlu. Küçük yaşta Emin’in sözünden bir defa çıkmış, bunun da ağırlığını ömür boyu taşımıştır. Annesinin seçtiği kadınla evlenir. Mülayim ve uysaldır. Hiçbir zaman fazlasında gözü olmamıştır.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    TANER RUMELİ - SERVET SARUHANLI  

    Yaşar’ın kardeşi. Kadir ve Büşra’nın abisi. Yakışıklılığı sayesinde istediklerine hep çok kolay ulaşır. Her kapıyı açan yakışıklılığı, bir tek babasıyla olan ilişkilerinde işe yaramaz. Eğlenceye düşkündür. İlk karısı Münevver’den boşanıp, Şahika ile evlenir.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    AYDA AKSEL - FAZİLET SARUHANLI

    Geleneklerine bağlı, yetiştiği örf ve adetlere uygun yaşayan, çocuklarını da öyle yetiştiren sevgi dolu bir anne. Emin’le kırk yedi yıldır evliler. Emin ve çocukları arasında köprü vazifesi görür. Kadir’e çok düşkündür.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    TOLGA SARITAŞ – KADİR SARUHANLI

    Emin Saruhanlı’nın en küçük oğludur. Özgürlüğüne düşkün, meraklı ve başına buyruk bir adamdır. Deneyip yanılarak, gerektiğinde bedel ödeyerek kendi doğrularını bulur. Kardeşleri ve yeğenlerinin haklarını korumak için babasıyla mücadeleye girer.
  • Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

    DİZİNİN KADROSUNA DAHİL OLAN YENİ OYUNCULAR

    Dizinin yeni sezonunda Levent Ülgen, Hazal Türesan, Ali İl, Buse Meral, Ezgi Dinçer, Volkan Kıran ve Elif Verit gibi usta ve başarılı isimler katıldı. Sezona yeni katılan oyuncuların senaryoyu nasıl etkileyeceği ve hangi karakteri canlandıracakları merakla bekleniyor.

    BABA DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

    Dizinin uyarlama mı yoksa bir kitaptan alıntı mı yapıldığı bilinmiyor.

BABA DİZİSİ 17. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

 

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.