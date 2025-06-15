Babalar Günü e-ticaret satışlarını artırdı

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, e-ticaret sektöründe yılın en yoğun dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle teknoloji, erkek giyim ve kişisel bakım kategorilerinde gözlenen talep artışı, çevrim içi alışveriş platformlarında satışları yukarı çekiyor.

Bu dönemde birçok kampanya düzenleyen e-ticaret platformları, indirim ve avantajlar sunarak tüketicilerin ilgisini çekiyor. Sektör temsilcileri ise Babalar Günü’ne özel satışlarda çift haneli büyüme bekliyor.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Babalar Günü'nün e-ticaretin yıl içinde en yoğun dönemlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu yıl platformlarında Babalar Günü'ne özel satışların normal dönemlere göre yüzde 10 artmasını beklediklerini aktaran Özgün, teknoloji, erkek modası ve kişisel bakım kategorilerinde çift haneli büyümelerin devam etmesini öngördüklerini kaydetti.

Özgün, geçen dönemle karşılaştırıldığında giyim, saat, gözlük ve spor malzemeleri kategorilerinde yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandığını vurgulayarak, alışveriş eğilimlerinin özellikle elektronik, erkek giyim ve kişisel bakım ürünlerinde yoğunlaştığını söyledi.

Elektronik kategorisinde kahve makineleri, tıraş makineleri, televizyon, hoparlör, akıllı saat ve tablet gibi ürünlerde ciddi bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Özgün, "Özellikle erkek gömlek, erkek şort, spor ayakkabı, kol saati ve parfüm gibi ürün gruplarında satış adetlerinin yüzde 50'nin üzerinde arttığını gözlemledik. Bu güçlü verilere dayanarak, 2025 yılı Babalar Günü döneminde de benzer bir alışveriş ivmesinin devam etmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Tüketici tercihlerinin teslimat hızı, esnekliği ve ödeme kolaylığına göre şekillendiğine dikkati çeken Özgün, bu nedenle Türkiye'nin 81 ilinde pazar günü teslimat hizmetini 10 Haziran itibarıyla başlattıklarını belirtti.

Özgün, "Kullanıcılar bu uygulamayla herhangi bir ek ücret ödemeden, siparişleri için pazar gününü teslimat tarihi olarak seçebiliyor. Ayrıca ödeme kolaylığı sunmak adına, Babalar Günü'ne özel olarak birçok üründe peşin fiyatına 9 taksit imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN FİYAT ARALIĞI 500-1000 TL

Alışverişlerde en yoğun ilginin 500-1000 lira fiyat aralığında gözlendiğini kaydeden Özgün, "Bu fiyat aralığında özellikle giyim, kişisel bakım ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Bin lira ve üzerindeki segmentte ise teknoloji ve premium ürün gruplarına talep yüksek oluyor. Biz de özellikle bin lira ve üzeri segmentte sepette ek kupon fırsatları sunarak kullanıcılarımıza avantaj sağladık." diye konuştu.