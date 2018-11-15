Babel'in menajerinden şok açıklama

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor... Beşiktaş’taki sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla, Flamengo ve Fiorentina’nın ardından Galatasaray’ın da ilgilendiği iddia edildi. Konuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamada bulunan tecrübeli futbolcunun menajeri Winnie Haatrecht, Babel’in durumuyla ilgili olarak merak edilen konuları yanıtladı. İlk olarak Galatasaray iddiası hakkında konuşan Winnie Haatrecht, “Babel için Galatasaray’la anlaştığımız doğru değil. Şu anda sadece Beşiktaş’la görüşme halindeyiz. Ancak yeni anlaşmaya varabilmemiz zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

Kara Kartal’da 2.1 milyon Euro maaş alan yıldız ismin maaşının iyileştirilmesini beklediklerini söyleyen Winnie Haatrecht, “Babel ve ben, bu konuya bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Beşiktaş’ın yaptığı teklif, bizim taleplerimizi karşılamıyor. Babel, 2,5 sezondur bu kulüpte ve takıma yaptığı katkı ortada. Ancak takımda en az kazanan futbolcular arasında yer aldığı da açık... Ryan, hak ettiği zamlı bir kontrat istiyor ve umarım Beşiktaş bunu bize verir. Aksi durumda oyuncum için yeni bir çözüm bulmamız gerekecek” sözlerini sarf etti.

Ryan Babel’in, Beşiktaş’tan talebinin 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma olduğu öğrenilirken Siyah-Beyazlılar’ın ise son olarak 2.3 milyon Euro’dan 2+1 senelik kontrat önerisinde bulunduğu kaydedildi. Ryan Babel’in Ocak ayından itibaren yeni dönem için başka bir takıma imza atması ihtimalini göz önünde bulunduran yönetimin, milli ara sonrasında Babel ve menajeriyle görüşeceği bildirildi.

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