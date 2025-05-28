Bademcik Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

Ameliyat Sonrası İlk Günler: Yumuşak ve Soğuk Gıdalar Tercih Edilmeli

Ameliyatın hemen ardından boğazda ciddi hassasiyet ve ağrı meydana gelir. Bu dönemde sert, sıcak, asidik veya baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. İlk 24-48 saatte önerilen besinler şunlardır:

Soğuk süt, soğuk çay

Sade dondurma ve buzlu meyve püreleri

Oda sıcaklığında yoğurt

Soğuk meyve suları (asit içermeyen)

Puding ve muhallebi

Buz parçaları emmek (ağrıyı azaltır ve ödemi hafifletir)

Bu gıdalar hem boğazda yanma hissini azaltır hem de ameliyat bölgesindeki kan damarlarını büzerek kanama riskini düşürür.

İlk Haftada Beslenme: Aşamalı Geçiş Önemli

İyileşmenin devam ettiği ilk 5-7 gün içinde boğazda kabuklanmalar oluşur ve yutkunma ağrılı olmaya devam eder. Bu süreçte besin seçimi daha da önem kazanır. Şu gıdalar tercih edilmelidir:

Ilık çorbalar (mercimek, sebze çorbası – blenderdan geçirilmiş)

Ezilmiş patates püresi

Peynirli makarna veya yumuşak haşlanmış makarna

Muz ezmesi

Sütlaç, irmik tatlısı gibi yumuşak ve tahıllı tatlılar

Haşlanmış, püre haline getirilmiş sebzeler

Sıcak, ekşi ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı; portakal, limon, greyfurt gibi asidik meyveler boğazı tahriş edebileceği için bu dönemde tüketilmemelidir.

İkinci Haftadan Sonra: Normal Beslenmeye Dönüş

Ameliyattan yaklaşık 10-14 gün sonra kabuklar düşmeye başlar ve iyileşme süreci hızlanır. Ağrı azalır ve yutma daha kolay hale gelir. Bu dönemde normal beslenmeye yavaşça dönüş yapılabilir, ancak hâlâ bazı kısıtlamalara dikkat edilmelidir:

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Sert, kuru ve gevrek gıdalar (cips, kraker, kızarmış ekmek) boğazda tahrişe ve kanamaya neden olabilir.

Bol su içilmesi, boğazın nemli kalmasına ve iyileşmenin desteklenmesine yardımcı olur.

Vitamin ve protein açısından zengin gıdalar tercih edilerek bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. (yumurta, yoğurt, tavuk, balık, taze sebze püreleri gibi)