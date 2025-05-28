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        Bademcik Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

        Bademcik (tonsil) ameliyatı, özellikle sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonları, nefes alma problemleri veya uyku apnesi gibi durumlarda başvurulan yaygın cerrahi işlemlerden biridir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci kadar bu dönemde uygulanan beslenme şekli de son derece önemlidir. Doğru bir beslenme planı, iyileşmeyi hızlandırırken ağrı kontrolü sağlar, komplikasyon riskini azaltır ve vücudu güçlendirir. Peki Bademcik Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:02
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        Bademcik Ameliyatı Sonrası Ne Yenir?
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        Ameliyat Sonrası İlk Günler: Yumuşak ve Soğuk Gıdalar Tercih Edilmeli

        Ameliyatın hemen ardından boğazda ciddi hassasiyet ve ağrı meydana gelir. Bu dönemde sert, sıcak, asidik veya baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. İlk 24-48 saatte önerilen besinler şunlardır:

        Soğuk süt, soğuk çay

        Sade dondurma ve buzlu meyve püreleri

        Oda sıcaklığında yoğurt

        Soğuk meyve suları (asit içermeyen)

        Puding ve muhallebi

        Buz parçaları emmek (ağrıyı azaltır ve ödemi hafifletir)

        Bu gıdalar hem boğazda yanma hissini azaltır hem de ameliyat bölgesindeki kan damarlarını büzerek kanama riskini düşürür.

        İlk Haftada Beslenme: Aşamalı Geçiş Önemli

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        İyileşmenin devam ettiği ilk 5-7 gün içinde boğazda kabuklanmalar oluşur ve yutkunma ağrılı olmaya devam eder. Bu süreçte besin seçimi daha da önem kazanır. Şu gıdalar tercih edilmelidir:

        Ilık çorbalar (mercimek, sebze çorbası – blenderdan geçirilmiş)

        Ezilmiş patates püresi

        Peynirli makarna veya yumuşak haşlanmış makarna

        Muz ezmesi

        Sütlaç, irmik tatlısı gibi yumuşak ve tahıllı tatlılar

        Haşlanmış, püre haline getirilmiş sebzeler

        Sıcak, ekşi ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı; portakal, limon, greyfurt gibi asidik meyveler boğazı tahriş edebileceği için bu dönemde tüketilmemelidir.

        İkinci Haftadan Sonra: Normal Beslenmeye Dönüş

        Ameliyattan yaklaşık 10-14 gün sonra kabuklar düşmeye başlar ve iyileşme süreci hızlanır. Ağrı azalır ve yutma daha kolay hale gelir. Bu dönemde normal beslenmeye yavaşça dönüş yapılabilir, ancak hâlâ bazı kısıtlamalara dikkat edilmelidir:

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        Sert, kuru ve gevrek gıdalar (cips, kraker, kızarmış ekmek) boğazda tahrişe ve kanamaya neden olabilir.

        Bol su içilmesi, boğazın nemli kalmasına ve iyileşmenin desteklenmesine yardımcı olur.

        Vitamin ve protein açısından zengin gıdalar tercih edilerek bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. (yumurta, yoğurt, tavuk, balık, taze sebze püreleri gibi)

        Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Yemeklerin ılık olması tercih edilmeli, sıcak gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir.

        Yiyecekler çok iyi çiğnenmeden yutulmamalı, püre kıvamında hazırlanmalıdır.

        Kafeinli içeceklerden, asitli içeceklerden ve gazlı sulardan uzak durulmalıdır.

        Günde en az 6-8 bardak su içilerek vücut susuz bırakılmamalıdır.

        Günlük öğünler sık ama küçük porsiyonlar halinde verilmeli, yutkunma kolaylığı sağlanmalıdır.

        Bademcik ameliyatı sonrası beslenme, hastanın iyileşme sürecini doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. İlk günlerde sadece soğuk ve yumuşak gıdalarla başlanmalı, ilerleyen günlerde kademeli olarak ılık ve besleyici gıdalara geçilmelidir. Sert, sıcak ve tahriş edici gıdalardan kaçınmak, iyileşmeyi hızlandırmanın ve komplikasyonlardan kaçınmanın temel yoludur. Bu süreçte doktor ve diyetisyen önerilerine eksiksiz uyulması, ameliyat sonrası sağlıklı bir iyileşme sürecinin en önemli anahtarıdır.

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