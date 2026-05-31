        Haberler Spor Motor Sporları Bahattin Sofuoğlu, Superbike Aragon ayağının ikinci yarışında 16. oldu

        Bahattin Sofuoğlu, Superbike Aragon ayağının ikinci yarışında 16. oldu

        Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 6. ayağının ikinci yarışında 16. sırayı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 18:20 Güncelleme:
        Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışta 16. oldu!

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da düzenlenen 6. ayağının ikinci yarışını 16. sırada tamamladı.

        Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

        Superpole yarışında 16. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı da 16. sırada bitirdi.

        Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, hem superpole yarışı hem de ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. 26 yaşındaki İtalyan pilot böylece bu sezon koşulan 18 yarışı da kazandı.

        Geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 22. birinciliğine ulaşan Bulega, kendisine ait Superbike rekorunu geliştirdi.

        Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 372'ye yükselterek 2. sıradaki takım arkadaşı Iker Lecuona ile arasındaki farkı açtı.

        Şampiyonanın 7. ayağı, 13-14 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenlenecek.

