Bahçeşehir Koleji, Başantrenör Dejan Radonjic ile anlaştı Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten Sinan Atalay ile yolların ayrıldığını ve Atalay'ın yerine Karadağlı Dejan Radonjic’in getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla sekizinci sırada bulunuyor.