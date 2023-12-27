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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji, Başantrenör Dejan Radonjic ile anlaştı - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Başantrenör Dejan Radonjic ile anlaştı

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:30
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        Bahçeşehir Koleji'nde Dejan Radonjic dönemi
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        Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten Sinan Atalay ile yolların ayrıldığını ve Atalay'ın yerine Karadağlı Dejan Radonjic’in getirildiğini duyurdu.

        Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

        Bahçeşehir Koleji, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

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