Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.

- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız

- Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim

- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum

- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum

- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor

- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum

- Ek teşvik paketlerine ihtiyaç duyulabilir

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

