Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı.
Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.
- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız
- Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim
- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum
- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum
- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor
- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum
- Ek teşvik paketlerine ihtiyaç duyulabilir
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