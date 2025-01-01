Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.830,56 %-0,60
        DOLAR 35,3780 %0,07
        EURO 36,6292 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.966,83 %-0,56
        FAİZ 40,56 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 32,70 %-0,58
        BITCOIN 94.056,00 %0,36
        GBP/TRY 44,2718 %0,00
        EUR/USD 1,0354 %-0,51
        BRENT 74,64 %0,88
        ÇEYREK ALTIN 4.850,76 %-0,56
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2025 keşifler yılı olacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı kuran Bakan Bayraktar, sahada bulunan ekiplere yeni yılın ilk talimatını verdi.

        Bakan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını kaydetti.

        İlk bağlantısını günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığı Şırnak Gabar'daki ekiplerle gerçekleştiren Bayraktar, Gabar'daki üretimin günlük 100 bin varile çıkmasını beklediğini ifade etti.

        Bayraktar, kar yağmur demeden görevini yerine getiren çalışanları tebrik etti ve 2025'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü inşaatına başlayacaklarını anlattı.

        REKLAM

        Somali deniz sahasında sismik çalışma yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne de bağlanan Bayraktar, TPAO'nun yurt dışında da denizlerde arama kabiliyeti kazandığının altını çizerek, "Şu anda deniz yetki alanında bulunduğunuz Somali için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Dolayısıyla o insanlar için de aslında umut oluyorsunuz. Bu anlamda yaptığınız görev hakikaten çok kutsal, çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

        İş sağlığı ve güvenliğine vurgu

        Bayraktar, Manisa Soma'daki Yeni Anadolu Madencilik ile gerçekleştirdiği görüşmede ise iş sağlığı ve güvenliğine vurgu yaparak, "Arkadaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Hiçbir emniyet kuralını göz ardı etmeksizin işlerini sağlıkla, sıhhatle yapmaları." temennisinde bulundu.

        Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) Kütahya Tavşanlı'daki Garp Linyitleri İşletmesi'ne de bağlanan Bayraktar, "Türkiye'nin kömür üretimi ülkemizin enerji bağımsızlığında önemli. İnşallah üretimi arttırdığımız bir yıl olur." mesajını verdi.

        Suriye görevi

        Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki Keban Hidroelektrik Santrali (HES) ile gerçekleştirdiği video konferans bağlantısında ise şu ifadeleri kullandı:

        "EÜAŞ, önümüzdeki süreçte hemen yanı başımızdaki komşumuz Suriye'nin elektrik ihtiyacı için gerekli çalışmaları yapacak. EÜAŞ'ın önemli bir birikimi var. Bölgenin de bir istikrara kavuşması için hep birlikte gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız talimat ve işaret budur."

        REKLAM

        Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) İstanbul'daki Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'ne de bağlanan Bayraktar, TEİAŞ'ı, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak niteleyerek, "Daha güçlü bir TEİAŞ hedefliyoruz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün elektriğin hızlı bir şekilde hareket ettiği, her yöne gittiği ve büyük güçlerde kapasitelerinin arttığı bir yeni bir iletim mimarisini birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, 2025'in TEİAŞ için önemli bir atılım yılı olacağını belirterek, "Bir önemli göreviniz de komşumuz Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapacağımız çalışmalar. Bu anlamda TEİAŞ'a uluslararası bir görev de düşmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Zonguldak'taki Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kozlu Maden Ocağı'yla bağlantısında da "TTK'de 2025 yeni istihdama imkan sağladığımız, üretimimizi arttırdığımız, daha verimli üretim yaptığımız bir yıl olur." ifadesini kullandı.

        Eti Maden'e bağlı Emet Bor İşletmesi ile görüşmesinde ise Bayraktar, Türkiye'nin milli maden şirketi olan Eti Maden'in artık sadece bor madeniyle anılmayacağını, bundan sonraki süreçte Eti Maden'i tam bir milli maden şirketi olarak Türkiye'de ve yurt dışında daha aktif bir şekilde göreceği bir 2025 yılı dilediğini ifade etti.

        REKLAM

        Sondaj gemileriyle bağlantı

        Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda faaliyetlerine devam eden derin deniz sondaj gemilerine video konferans yöntemiyle bağlandı.

        Yavuz Sondaj Gemisi'nde Kuyu Tamamlama Süpervizörü olan Doğuş Saraçoğlu ile görüşen Bakan Bayraktar, tarihi bir görevi üstlendiklerini belirterek, üst kuyu tamamlaması yapan Yavuz'un yeni yılda daha hızlı ve daha maliyet etkin bir çalışma yapmasını istedi.

        Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde Sondaj ve Tamamlama Süpervizörü olarak görev yapan Barış Alp ile görüşmesinde ise geminin 2024'te Karadeniz'e uğurlandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Şimdi yoğun bir çalışma içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yeni yılın ilk saatleriyle de yeni bir kuyuya başlıyorsunuz. Bu da çok değerli. İnşallah 2025 yılı yeni keşiflerin yılı olur. Bu anlamda göstereceğiniz gayretler, çalışmalar bizler için çok önemli."

        Kanuni Sondaj Gemisi'nde Kıdemli Sondaj ve Tamamlama Süpervizörü olan Uğur Cengiz ile görüşmesinde de Bayraktar, "Türkali-17'deki çalışmanız, inşallah sağlıklı ve güzel bir şekilde en kısa zamanda sonuçlanır. Filomuzun en önemli sac ayaklarından bir tanesi Kanuni Sondaj Gemisi. İnşallah 2025 yılı, yeni keşiflere katkı yapacağınız bir yıl olur." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?