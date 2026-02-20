Canlı
        Bakan Bayraktar ve IEA Başkanı Birol bir araya geldi - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar ve IEA Başkanı Birol bir araya geldi

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Fransa'nın başkenti Paris'teki görüşmeleri kapsamında Türkiye'nin enerji dönüşümü yol haritasını ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 08:47 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:47
        Bakan Bayraktar ve IEA Başkanı Birol bir araya geldi
        Bakan Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Paris'teki IEA Bakanlar Toplantısı marjında IEA Başkanı Birol ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirterek, "Görüşmemizde ülkemizin enerji dönüşüm yol haritasını ve bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri detaylıca ele aldık." ifadesini kullandı.

        Bayraktar, Birol ile görüşmesinde Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süresi boyunca IEA ile yürütecekleri ortak çalışmaları ve işbirliklerinin küresel iklim hedeflerine sağlayacağı katkıları da konuştuklarını kaydetti.

        Birol ise aynı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bakan Bayraktar ile yaptıkları görüşmeden duyduğu memnuniyeti aktararak, "Küresel enerji piyasalarına ilişkin beklentileri ve Uluslararası Enerji Ajansının Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ile yakın işbirliği içinde, Antalya'da başarılı sonuçlar elde edilmesine nasıl katkı sağlayacağını ele aldık." ifadesine yer verdi.

