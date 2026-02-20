Bakan Bayraktar ve IEA Başkanı Birol bir araya geldi

Antalya'nın Konyaaltı Beach Park bölgesinden başlayıp, Lara kıyılarına doğru uzanan, denize sıfır ve yüksekliği 40 metreyi bulan, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliği ile dünyada tek olan falezlerde beton, ahşap ve demir kullanılarak yapıldığı belirlenen kaçak baraka ile falezler oyularak yapılan özel asansö... Daha Fazla Göster

Antalya'nın Konyaaltı Beach Park bölgesinden başlayıp, Lara kıyılarına doğru uzanan, denize sıfır ve yüksekliği 40 metreyi bulan, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliği ile dünyada tek olan falezlerde beton, ahşap ve demir kullanılarak yapıldığı belirlenen kaçak baraka ile falezler oyularak yapılan özel asansörü, Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Daha Az Göster