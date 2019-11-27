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HaberlerEnerji

Bakan Dönmez: Gelecek 3 yılda hedefimiz 100 yerleşim yerine doğalgaz vermek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzını tamamlamış olacağız. Gelecek 3 yıldaki hedefimiz yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak." dedi

doğalgaz

Yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzının tamamlanacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,  gelecek 3 yıldaki hedefin ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak olduğunu belirtti.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "2002 yılında 5 büyükşehrimizde kullanılan doğalgazı bugün Edirne’den Hakkâri’ye kadar 81 il ve 531 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Doğalgaz abone sayımız 15,8 milyona, doğalgazdan yararlanan vatandaş sayımız ise 66,5 milyona ulaştı. Son 17 yılda hızlı bir ivme yakalayarak nüfusumuzun yüzde 81’ine doğalgaza erişim imkânı sunduk"

- "Son 3 yılda iki FSRU tesisimizin hizmete girmesiyle birlikte LNG depolama kapasitemizi de son 12 yılda yaklaşık 3,5 kat artırarak 118 milyon metreküpe ulaştırdık. BOTAŞ’ın Saros’taki FSRU tesisinin yapımı devam ediyor. İnşallah oranın tamamlanması ve diğer tesislerimizin de kapasite genişletme çalışmalarıyla bu rakamı daha da yukarılara çekeceğiz"

- "Hem Silivri hem de Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesislerimizin genişletme fazları devam ediyor. 2021 yılında Silivri, 2023 yılında da inşallah Tuz Gölü tesislerimiz tam kapasiteye ulaşacak. Amacımız 2023’e kadar yıllık doğalgaz tüketimimizin en az yüzde 20’sini depolayabilecek bir altyapıyı inşa etmek"

- "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu'nda kullanıcılar 2,4 milyar TL’nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu"

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