Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.803,47 %0,47
        DOLAR 46,4621 %0,05
        EURO 53,2182 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.286,54 %1,31
        FAİZ 41,13 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 99,16 %2,43
        BITCOIN 64.584,00 %1,28
        GBP/TRY 61,5443 %0,08
        EUR/USD 1,1450 %-0,18
        BRENT 79,10 %-1,82
        ÇEYREK ALTIN 10.278,49 %1,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz

        Bakan Şimşek: Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin haziranda iyileştiğini belirterek, "Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, x hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

        Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erhan Karaal'ın kaçırılmasında gözaltı sayısı 10'a çıktı

        İstanbul Maltepe'de kaçırılan ve film gibi bir operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Yapılan çalışmalarla, çetenin, Karaal'ın başında silahla bekleyen şüpheli Yusuf A.'ya, "Biz aileden t...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Anaokulunda çocuklara darp! İstanbul'da dehşet görüntü!
        Anaokulunda çocuklara darp! İstanbul'da dehşet görüntü!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları