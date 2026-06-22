Bakan Şimşek: Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz

İstanbul Maltepe'de kaçırılan ve film gibi bir operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Yapılan çalışmalarla, çetenin, Karaal'ın başında silahla bekleyen şüpheli Yusuf A.'ya, "Biz aileden t... Daha Fazla Göster

İstanbul Maltepe'de kaçırılan ve film gibi bir operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Yapılan çalışmalarla, çetenin, Karaal'ın başında silahla bekleyen şüpheli Yusuf A.'ya, "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sık, öldür. Cesedini 45 gün kimse bulamaz" talimatı verdiği ortaya çıktı. Balıkesir'den getirildiği belirlenen Yusuf A.'nın çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi Daha Az Göster