Bakan Şimşek: Kaynakları yatırıma kanalize edeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yurtdışı kaynaklar konusunda açıklama yaptı. Şimşek, "Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" ifadelerini kullandı

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı' haberini Tweetine ekleyerek, "Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" şeklinde bir yazılı metin paylaştı.

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Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.



Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz. https://t.co/h2eLWfO2Pb — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2023