        Bakan Uraloğlu: Nissibi Köprüsü ile 11 yılda 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

        Bakan Uraloğlu: Nissibi Köprüsü ile 11 yılda 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu'nun Boğaz Köprüsü olarak anılan Nissibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladıklarını da kaydetti

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Nissibi Köprüsü ile 11 yılda 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu’nun Boğaz Köprüsü olarak anılan Nissibi Köprüsü’nün hizmete açılışının 11. yılı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, 21 Mayıs 2015 tarihinde vatandaşların hizmetine sunulan köprünün, Güneydoğu Anadolu karayolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.

        “TOPLAM 5,9 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLADIK”

        Bakan Uraloğlu, Atatürk Barajı’nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın Nissibi Köprüsü sayesinde kesintisiz hale getirildiğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Diyarbakır’ın batı, Adıyaman’ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü’nü açıldığı günden bu yana 6,9 milyon araç kullanırken 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı.”

        610 METRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİLDİ

        Köprünün teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa karayolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi. Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105’er metre olmak üzere toplam 610 metre uzunluğundaki köprü; 24,5 metre genişliğinde, 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir.” açıklamasında bulundu.

