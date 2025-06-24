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        Haberler Gündem Bakan Uraloğlu’ndan ‘Hava sahası’ açıklaması - Güncel haberler

        Bakan Uraloğlu’ndan ‘Hava sahası’ açıklaması

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ve İsrail hava sahasının kapalı olması nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait 2 uçağın çağırılarak İstanbul'a yönlendirildiğini ve Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:44
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        Bakan Uraloğlu'ndan 'Hava sahası' açıklaması
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran ve İsrail’in çatışmaları nedeniyle bölgedeki hava kısıtlamalarının devam ettiğini belirtti.

        Bakan Uraloğlu, güncel durum hakkında bilgi de vererek, “İran-Tahran uçuş bölgesi 25 Haziran 10:30’a İsrail-Tel Aviv uçuş bölgesi 25 Haziran 03:59’a kadar uçuşa kapalı durumdadır. Havayolu işletmelerimizden Türk Hava Yolları’nın 2 uçağı geri çağırılarak İstanbul’a yönlendirilmiş, Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferleri iptal edilmiştir. Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Jakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuş Bakü’ye yönlendirilmiş, yakıt ikmalinin ardından İstanbul’a devam etmiştir. An itibarıyla Körfez bölgesine uçuşlar normale dönmüş; İran, Irak ve Suriye uçuşları ise halen iptaldir” dedi.

        ‘TÜM ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ’

        Havayolu şirketlerinin genel durumu hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Ajet’in Dubai, Dammam ve Sharjah seferleri, SunExpress’in Dubai, Beyrut ve Erbil seferleri, Pegasus’un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferleri iptal edilmiştir. Bölgede operasyonları bulunan BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon’a ait uçak ya da görevli personel bulunmamaktadır. Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlar sürdürülmektedir. Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmekte, seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için tüm önlemleri almaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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