Balgama iyi gelen doğal çözümler 0:00 / 0:00

Balgama İyi Gelen Doğal Çözümler

Göğüste salgılanan kalın ve yapışkan sıvı bu isimle bilinmektedir. Doğal bir durumdur ancak bazen başka hastalıkların habercisi olabilmektedir. Kişi hasta olmadığı sürece ve vücudunda bakteri olmadığı sürece fazla üretilmemektedir. Ayrıca balgamın rengine bakılarak anormal bir durum olup olmadığı da anlaşılmaktadır. Balgama iyi gelen bazı doğal çözümler bulunmaktadır. Bunlardan ilki elma sirkesi olarak bilinmektedir. Az miktarda suya eklenmesi ve içilmesi balgamın giderilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte nane yağının da yine iyi gelen etkenlerden biri olduğu gözlemlenmektedir. Sıcak suya dökülmelidir ve bu hava solunmalıdır.

Okaliptüs yağının da iyi geldiği bilinmektedir. Nane yağı gibi bu da suya dökülmeli ve oluşan buharın solunması önerilmektedir. Düzenli olarak tuzlu su gargarası yapılmalıdır. Aynı zamanda zencefil, zerdeçal, sarımsak, bal, soğan tüketimine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Balgama İyi Gelen Şeyler

Tüketilen besinler ve solunan hava bu noktada oldukça önemlidir. Kişi tozlu ve havasız ortamlarda durmamalıdır. Nane yağı veya okaliptüs yağı dökülen sıcak suyun buharının solunması gerekmektedir. Oldukça faydalı bir yöntem olduğu ev pek çok kişi tarafından uygulandığı bilinmektedir. Aynı zamanda soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerin mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Balgama iyi gelen şeyler arasında farklı farklı maddeler bulunmaktadır. Bunlardan en uygun olanlar tercih edilmeli ve uygulanmalıdır.

Balgama İyi Gelen Şeyler

Tuzlu su ile düzenli olarak gargara yapılması balgama oldukça iyi gelen şeylerden biridir. Bunun yanında ılık bir duş alınması ve nane yağı atılan sıcak suyun buharının solunması gerekmektedir. Kişinin göğüslerinin üzerine okaliptüs yağı sürülerek masaj yapılması da önerilenler arasında yer almaktadır.

Balgamı Söktüren Bitkiler

Balgamın giderilmesini sağlayan pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları da bitkilerden oluşmaktadır. Bitkilerin düzenli bir şekilde tüketilmesi belirli bir süre sonra fayda gösterebilmektedir. Bu bitkiler arasında zencefil, zerdeçal, anason, okaliptüs, nane, kekik bulunmaktadır.

Balgama İyi Gelen Çaylar

İlaç tedavisinin yanında bazı bitkilerin çayları da balgamı söktürebilen etkenler arasında yer almaktadır. Çeşitli bitkilerin çaylarının düzenli ve kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Bu bitki çayları şu şekilde sıralanmaktadır:

Kekik çayı

Nane Çayı

Okaliptüs Çayı

Anason Çayı

Melekotu kökü çayı

Rezene çayı

Meyan kökü çayı

Balgam Söktüren Besinler

Her konuda olduğu gibi bu konuda da tüketilen besinler bazı etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Bazıları balgamın artmasına neden olabilirken bazıları azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca limon balgamı söker mi sorusu ise sıkça merak edilenler arasında yer almaktadır. Balgamı söktüren besinler arasında şunlar yer almaktadır:

Limon, portakal, ananas, greyfurt

Çorbalar

Sarımsak

Soğan

Tam tahıllı besinler

Karnabahar

Kereviz

Kuşkonmaz

Baklagiller

Sıcak su

Sıcak içecekler

Balgam Evde Nasıl Geçer?

Evde uygulanan pek çok yöntem bu durumu azaltmaktadır. Öncelikle tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bol bol su içilmesi ve sıcak içecekler tüketilmesi önerilmektedir. Nane yağı veya okaliptüsün sıcak su içerisine konulması ve buharın solunması önerilmektedir. Bitki çaylarından da yardım alınması gerekmektedir.