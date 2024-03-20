Bandırmaspor, Teknik Direktörlük İçin Yusuf Şimşek'le anlaştı

1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 27'nci hafta oynanan Eyüpspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu istifa etti.

Bandırmaspor’da boş kalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Yusuf Şimşek! Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. " denildi.