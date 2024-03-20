Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor, Teknik Direktörlük İçin Yusuf Şimşek'le anlaştı - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor, Teknik Direktörlük İçin Yusuf Şimşek'le anlaştı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 27'nci hafta oynanan Eyüpspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu istifa etti.

        Bandırmaspor’da boş kalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Yusuf Şimşek! Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. " denildi.

        2016-2017 SEZONUNDA ALT LİGE DÜŞTÜ

        2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü. 48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor, Karagümrük, Afyonspor, Balıkesirspor, 1461 Trabzon, Isparta 32 Spor, Çorlu 1947, Altay takımlarında da görev aldı.

        Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek takımıyla ilk antrenmana da çıktı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?