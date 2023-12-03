Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
La Liga'da 15. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, bu akşam Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...
Barcelona Atletico Madrid maçı için beklenen gün geldi çattı. La Liga ve Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu randevu saat 23:00'de başlayacak. Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
BARCELONA ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Peña; Araujo, Kounde, Iñigo, Cancelo; Pedri, De Jong, İlkay Gündoğan; Raphinha, Lewandowski, Félix