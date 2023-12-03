Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Barcelona Atletico Madrid maçı için beklenen gün geldi çattı. La Liga ve Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu randevu saat 23:00'de başlayacak. Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...