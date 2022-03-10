Haydi Galatasaray! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da sahaya çıkacak Cimbom, bir sürpriz yaparak avantajlı bir skor ile İspanya'dan ayrılmak istiyor. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek.

BARCA GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleye az bir süre kala, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifreli mi?

İşte, muhtemel 11'ler ve Barca GS maçı canlı yayın kanalı