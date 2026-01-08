Habertürk
Habertürk
        Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi! - Futbol Haberleri

        Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi!

        Athletic Bilbao'yu 5-0 yenen Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 08.01.2026 - 00:02
        Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finalde!
        İspanya Süper Kupa'da Athletic Bilbao'yu 5-0 yenen Barcelona, finale çıktı.

        Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.

        Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.

        Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yarın oynanacak diğer yarı finalin galibi, Barcelona'nın finaldeki rakibi olacak.

