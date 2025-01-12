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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum

        Galatasaray'ın formda oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:43
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        "Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

        "GOLLERİMİ AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN EDİYORUM"

        Başakşehir'e karşı attığı golleri Ahmet Çalık'a armağan ettiğini ifade eden Yılmaz, "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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