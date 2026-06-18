Barış Göktürk: Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Haftada 7 gün ve günde 16 saat çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi hep birlikte ŞAMPİYON yapacağız!" ifadesini kullandı.
Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:51 Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Oğlu ve Aziz Yıldırım ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Göktürk, sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk mesajı verdi.
"ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"
Barış Göktürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Haftada 7 gün ve günde 16 saat çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi hep birlikte ŞAMPİYON yapacağız! Bu olağanüstü şartlara uyum sağlayan ailelerimize, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle daha güçlüyüz."
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