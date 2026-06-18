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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Barış Göktürk: Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız

        Barış Göktürk: Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız

        Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Haftada 7 gün ve günde 16 saat çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi hep birlikte ŞAMPİYON yapacağız!" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "F.Bahçe'mizi şampiyon yapacağız"

        Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Oğlu ve Aziz Yıldırım ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Göktürk, sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

        "ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

        Barış Göktürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Haftada 7 gün ve günde 16 saat çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi hep birlikte ŞAMPİYON yapacağız! Bu olağanüstü şartlara uyum sağlayan ailelerimize, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle daha güçlüyüz."

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