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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Barış Göktürk'ten HT Spor'a özel açıklamalar: İki maçı da kazanmak istiyoruz!

        Barış Göktürk'ten HT Spor'a özel açıklamalar: İki maçı da kazanmak istiyoruz!

        Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Şampiyonlar Ligi kurası ve transfer dönemi hakkında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        "İki maçı da kazanmak istiyoruz!"

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, eşleşmeyle ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Göktürk, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yoktur, Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe için böyle bir tercih yok, bizim için fark etmez. Her ikisini de geçmekle yükümlüyüz. Hangi takım olduğunun bir önemi yok. Bir üst tur bizi bekliyor diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Transferle ilgili konuşan Göktürk, "Dünya Kupası'nda bazı oyuncularımız var. Muhtemelen birinci maça yetişemeyeceklerdir diye düşünüyorum ama biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Sayın başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda, transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız. İlk maç öncesi hazır olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Burayı geçmemiz gerekiyor, geçeceğiz." diye konuştu.

        "FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ"

        Transfer konusunda bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyleyen Barış Göktürk, "TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Bizim transfer dönemimiz 22 Haziran'da başlıyor dolayısıyla. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrfor konusunu sayın başkanımız söylemişti. Fenerbahçe zaten çok kuvvetli bir takım. Geçen sene doğru bir kadro planlaması yapılsa şampiyon olurdu demiştik. Biz bu doğru kadro planlaması ile Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde de ileri taşımak istiyoruz." diye konuştu.

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