Barış Göktürk'ten HT Spor'a özel açıklamalar: İki maçı da kazanmak istiyoruz!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, eşleşmeyle ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu!



🎙️ Barış Göktürk: Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yoktur, Fenerbahçe için de zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Bunun için ekibimiz, takımın omurgasını oluşturmak adına… pic.twitter.com/hmZ1odhumn — HT Spor (@HTSpor) June 17, 2026

"İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Göktürk, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yoktur, Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe için böyle bir tercih yok, bizim için fark etmez. Her ikisini de geçmekle yükümlüyüz. Hangi takım olduğunun bir önemi yok. Bir üst tur bizi bekliyor diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu!



🎙️ Barış Göktürk: Fenerbahçe için rakip fark etmez, biz Fenerbahçe’yiz. Karşımıza Polonya ekibi çıktı. Bir üst tura çıkmayı temenni ediyoruz.



Dünya Kupası’nda bazı oyuncularımız var, muhtemelen… pic.twitter.com/TiuMxXySHg — HT Spor (@HTSpor) June 17, 2026

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferle ilgili konuşan Göktürk, "Dünya Kupası'nda bazı oyuncularımız var. Muhtemelen birinci maça yetişemeyeceklerdir diye düşünüyorum ama biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Sayın başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda, transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız. İlk maç öncesi hazır olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Burayı geçmemiz gerekiyor, geçeceğiz." diye konuştu.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu!



🎙️ Barış Göktürk: Futbol aklı çalışmalarımızı seçim öncesinde başlatmıştık, şu anda da burada devam ediyor. TFF tarafından açıklanan bir takvim var. “Transfer dönemi 22 Haziran’da başlıyor ve 4… pic.twitter.com/8foMqZihBQ — HT Spor (@HTSpor) June 17, 2026

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Transfer konusunda bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyleyen Barış Göktürk, "TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Bizim transfer dönemimiz 22 Haziran'da başlıyor dolayısıyla. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrfor konusunu sayın başkanımız söylemişti. Fenerbahçe zaten çok kuvvetli bir takım. Geçen sene doğru bir kadro planlaması yapılsa şampiyon olurdu demiştik. Biz bu doğru kadro planlaması ile Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde de ileri taşımak istiyoruz." diye konuştu.