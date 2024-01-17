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        Başakşehir: 1 - Boluspor: 0 MAÇ SONUCU

        RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:01
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        Başakşehir tek golle turladı
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        Başakşehir ile Boluspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Mücadeleyi ev sahibi takım 19. dakikada Philippe Keny'nin attığı golle 1-0 kazandı.

        Bu sonuçla Başakşehir son 16 turuna adını yazdırırken Boluspor kupaya veda etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Aleksic'in pasıyla Boluspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin, sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        19. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in arka direğe ortasını Batuhan kafa ile altıpas içine indirdi. Keny de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        47. dakikada Boluspor beraberlik golüne yaklaştı. Safa Kınalı'nın pasıyla Başakşehir ceza sahasına giren Bettaieb, kaleci Deniz'le karşı karşıya kaldı. Bettaieb'in uygun pozisyonda şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.

        50. dakikada gelişen Başakşehir atağında Batuhan, Boluspor ceza sahasına girdi. Batuhan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci İsmail ayağıyla yaptığı kurtarışla golü önledi.

        Karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Burak Olcar, Suat Güz, Haydar Avcı

        RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Ba, Cemali Sertel, Lima (Dk. 73 Opoku), Mahmut Tekdemir (Dk. 85 De Souza), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 34 Pelkas) (Dk. 72 Figueiredo), Emirhan İlkhan (Dk. 72 Onur Ergün), Aleksic, Batuhan Çelik, Keny

        Boluspor: İsmail Çipe, Kayamba, Posmac, Oulare, Kerem Paykoç, Ercan Coşkun, Kubilay Sönmez (Dk. 68 Anıl Koç), Tolunay Artuç (Dk. 79 İshak Karaoğul), Furkan Demir (Dk. 46 Tunahan Çiçek), Safa Kınalı (Dk. 68 Diarrassouba), Bettaieb (Dk. 79 Camara)

        Gol: Dk. 19 Keny (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir), Dk. 67 Kayamba (Boluspor)

        BAŞAKŞEHİR TRİBÜNLERİNDE PANKARTLAR

        Turuncu-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerde şehitler ve Filistin için pankartlar açtı.

        Doğu tribününde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", kale arkası tribününde ise "Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Dünya çocukların ölmediği bir yer olsun" pankartları yer aldı.

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