Başakşehir: 1 - Fortuna Düsseldorf: 0 | MAÇ SONUCU

RAMS Başakşehir, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını 7 Temmuz'dan bu yana Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdüren turuncu-lacivertli ekip, üçüncü ve son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Salzburg kentindeki Hans-Ludwig Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 83. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

İstanbul temsilcisi, 11 gün süren Avusturya kampını tamamladı.

RAMS Başakşehir, 24 Temmuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak. İki gün izin yapacak turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına 20 Temmuz Pazar günü İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde devam edecek.

ÖMER FARUK BEYAZ: "GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİM"

RAMS Başakşehirli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, güzel bir kamp süreci geçirdiğini ve yeni sezonda forma için iddialı olduğunu söyledi.

Avusturya kampında sergilediği istekli performansla dikkati çeken ve oynanan 3 hazırlık maçında 3 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.