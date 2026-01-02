Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı!

        RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Giriş: 02.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:54
        RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        32 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir'e 2020-2021 sezonunda transfer olmuştu.

