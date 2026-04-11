Başakşehir - Gençlerbirliği: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 29. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir ile kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Başakşehir, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek ligde 3 maç sonra galip geldi.

Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 9 ve 40'ta Eldor Shomurodov ile 42'de Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Nuri Şahin'in ekibi bu sonuçla puanını 47'ye yükseltip maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı.

Ligde galibiyet hasreti 9 maça çıkan ve üst üste 4. kez mağlup olan Volkan Demirel'in öğrencileri ise 25 puanla 15. sırada yer aldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo)

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)

Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore (Gençlerbirliği)