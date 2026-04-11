        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Başakşehir - Gençlerbirliği: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Gençlerbirliği Haberleri

        Başakşehir - Gençlerbirliği: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Başakşehir, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri Shomurodov (2) ve Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gençlerbirliği üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Başakşehir galibiyeti hatırladı!

        Süper Lig'in 29. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir ile kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

        Ev sahibi Başakşehir, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek ligde 3 maç sonra galip geldi.

        Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 9 ve 40'ta Eldor Shomurodov ile 42'de Bertuğ Yıldırım kaydetti.

        Nuri Şahin'in ekibi bu sonuçla puanını 47'ye yükseltip maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı.

        Ligde galibiyet hasreti 9 maça çıkan ve üst üste 4. kez mağlup olan Volkan Demirel'in öğrencileri ise 25 puanla 15. sırada yer aldı.

        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo)

        Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)

        Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore (Gençlerbirliği)

        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?