Başakşehir, Leo Duarte ile yollarını ayırdı

RAMS Başakşehir FK, Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüp, sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Duarte’nin sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında altı sezon boyunca özveriyle, başarıyla oynayan Leo Duarte'nin sözleşmesi sona ermiştir. Brezilyalı futbolcuya Başakşehir ailesine vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.