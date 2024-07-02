Başakşehir’de yeni sezon çalışmaları devam ediyor
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4.sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına gitmeyi hak kazanan Rams Başakşehir, 2024-2025 sezonu öncesi çalışmalarını sürdürmeyi devam ediyor.
Giriş: 02.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:54
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.
Turuncu-lacivertliler, sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir, akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
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