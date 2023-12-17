Haberler Yaşam Başarılı ve mutlu bir evliliğin 5 sırrı!

Başarılı ve mutlu bir evliliğin 5 sırrı! Evlilik, iki kişinin hayatlarını birleştirerek yeni bir aile kurma kararıdır. Bu karar, hayatın en önemli kararlarından biridir ve uzun yıllar boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürülmesi için çaba gösterilmesi gerekir. İşte uzmanlara göre başarılı bir evliliğin 5 sırrı! Habertürk Giriş: 17.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:28 facebook

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Başarılı ve mutlu bir evlilik için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat ederek, evliliğimizi daha sağlıklı ve daha mutlu bir şekilde sürdürebiliriz. Boşanma avukatı Catherine Leach'e göre sayısız çift, bu beş basit adımı izleyerek onun ofisine gitmekten kurtulabilirdi.

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AKTİF DİNLEME Dinlemek bir sanattır. Bu sadece duymak değil, daha fazlasıdır; anlamayı ve uygun şekilde yanıt vermeyi içerir. Pek çok anlaşmazlık, partnerlerden birinin duyulmadığını veya yanlış anlaşıldığını düşünmesi nedeniyle meydana gelir. Aktif dinlemeye mutlaka özen gösterin. Partnerinize odaklanın, yanıt verin.