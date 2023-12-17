Başarılı ve mutlu bir evliliğin 5 sırrı!
Evlilik, iki kişinin hayatlarını birleştirerek yeni bir aile kurma kararıdır. Bu karar, hayatın en önemli kararlarından biridir ve uzun yıllar boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürülmesi için çaba gösterilmesi gerekir. İşte uzmanlara göre başarılı bir evliliğin 5 sırrı!
Başarılı ve mutlu bir evlilik için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat ederek, evliliğimizi daha sağlıklı ve daha mutlu bir şekilde sürdürebiliriz. Boşanma avukatı Catherine Leach'e göre sayısız çift, bu beş basit adımı izleyerek onun ofisine gitmekten kurtulabilirdi.
AKTİF DİNLEME
Dinlemek bir sanattır. Bu sadece duymak değil, daha fazlasıdır; anlamayı ve uygun şekilde yanıt vermeyi içerir. Pek çok anlaşmazlık, partnerlerden birinin duyulmadığını veya yanlış anlaşıldığını düşünmesi nedeniyle meydana gelir. Aktif dinlemeye mutlaka özen gösterin. Partnerinize odaklanın, yanıt verin.
DUYGUSAL DÜRÜSTLÜK
Kendi duygularınızı ve dürüstlüğünüzü paylaşmak, her ilişkinin temeli olan güvenin oluşmasına yardımcı olur. Mutlu, üzgün, endişeli veya heyecanlı hissediyorsanız, partnerinize bunu bildirin. Savunmasız olmak sorun değil. Bu, ikinizin de en derin düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşabileceğiniz güvenli bir alan yaratır.
YAPICI ELEŞTİRİ
Her ilişkide anlaşmazlıkların olması doğaldır. Ancak kişiyi değil, sorunu eleştirmek önemlidir. Partnerinizi küçük düşürmeden mevcut soruna karşı yapıcı eleştiriler yapın bunun yanında suçlayıcı gibi görünmekten kaçınmak için "Sen" yerine “Ben” ifadeleri kullanın.
DÜZENLİ KONTROLLER
Hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman partnerlerimizle konuşmayı unutuyoruz. Düzenli olarak günlerini, duygularını ve düşüncelerini sorun. Bu, onların refahını önemsediğinizi gösterir ve ayrıca size herhangi bir sorunu daha büyümeden erken tespit etme fırsatı verir.
TAKDİR BELİRTME
Biraz minnettarlık uzun bir yol kat eder. Ne kadar küçük olursa olsun, partnerinizin çabaları için takdirinizi düzenli olarak ifade edin. Bu olumlu duygular yaratır ve işler zorlaştığında fırtınaların atlatılmasına yardımcı olabilir.
Kaynak: Body and Soul