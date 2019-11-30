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HaberlerFutbol

Başkan Ahmet Nur Çebi'den zehir zemberek açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, toplantıda kürsüye çıktı ve sert açıklamalar yaptı!

Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi toplantıda sert açıklamalar yaptı. Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geldiğimizden beri günde 2 saatten fazla uyku uyumuyorum. Bir sözleşmeye imza attığında onu vermek zorundasın. Parasız hiçbir şey olmuyor. Bugün Beşiktaş var, yarın da olacak ama nasıl olduğu önemli. Bana 'Sen de İcra Kurulu başkanıydın' diyorlar. Ben İcra Kurulu toplantılarında bir yöneticiye Kartal Yuvası'nı sordum, 'Biz o konuları başkanla hallediyoruz' cevabını verdiler"

"Önümüzdeki 2-2.5 yılı 1.5 milyar lira zararla kapatacağımızı düşünüyorum. Bunları ne kadar aşağı çekebiliriz bunları düşünüyoruz."

"Her kızdığında, her küstüğünde kaçacak adam değilim ben. Bana sen yıllarca abi deyip, her şeyi Ahmet abime sorarım demedin mi? Konu Ahmet Nur Çebi'yi bertaraf etmekse 1.5 yıllığına bunu başardınız."

"ÜMRANİYE'YE GİTTİK, HERKESİN KAFASI EĞİK..."

"Ümraniye'ye gittik, herkesin kafası eğik. Demek ki insanlara dürüst olacaksınız, onlara dokunacaksınız. Tek beklenti bu."

"Elektrik parası için bile bankaya yatan paralarımızdan bir kuruş alamıyoruz. 250 milyon TL, giderayak alıp, UEFA'ya bu kulübü götürmeyen ben olmayayım diye senden sonra geleceklerin ayağını bağlarsınız"

"BEŞİKTAŞ MAAŞ ÖDEYEMİYOR!"

"Amatörler ve personel konusundaki tasarruf... Ben Beşiktaş'ın emanetine ihanet edemem. Dostlarım, arkadaşlarım bana kızacaklar ama bu size şahsi bir şey değil. Beşiktaş maaş ödeyemiyor. İnsanlara maaş ödeyemiyorsunuz, insanlar perişan. Nasıl oluyor da bir kulüp 20 milyon TL zarar ediyor. Bunun adını siz amatör mü koyuyorsunuz?"

"Bu kulübe gelen en büyük haciz voleyboldan. Voleybolcu arkadaş 2 milyon liralık icra yollamış. Aylık 5 bin liraya oynamıyorlar. Bu nasıl amatör? Amatörlere el atacağım, onların her şeyini yapacağım ama amatör sporcu adı altındaki menajerler bunlara izin vermeyeceğiz."

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