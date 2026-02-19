Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başlıyor! - Basketbol Haberleri

        Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başlıyor!

        Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak. Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı. Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final zamanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ve A Spor'dan canlı yayımlanacak Dörtlü Final'de ilk maçlar, yarın oynanacak.

        Günün ilk müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

        Bu maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.

        REKLAM

        Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final maç programı şöyle:

        Yarın:

        17.15 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes

        20.45 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

        22 Şubat Pazar:

        20.00 Final

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

        (İHA) - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak