Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasman seyircisi olmayacak - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasman seyircisi olmayacak

        Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak maçlarda deplasman seyircisi yer almayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol final serisinde deplasman seyircisi yok!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak maçlarda deplasman seyircisi yer almayacak.

        Kulüplerden alınan bilgiye göre, lig kurulunun sezon içerisinde aldığı deplasman yasağı kararının play-off final serisinde de devam edeceği öğrenildi.

        Final serisinde sarı-lacivertli takımın maçlarını oynayacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanı sıra siyah-beyazlı ekibe ev sahipliği yapacak Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmalarda deplasman tribünü olmayacak.

        Play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ligde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek. Taraflar arasındaki ilk maç, 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"