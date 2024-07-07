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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Polonya'yı mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Polonya'yı mağlup etti

        Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 73-52 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:38
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        U20'de ilk galibiyet geldi!
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        Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 33-19 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 73-52 kazandı.

        Ay-yıldızlı ekipte Elif İstanbulluoğlu, 20 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Berfin Sertoğlu 15 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadı.

        Milli takım, gruptaki son maçında 9 Temmuz Salı günü TSİ 15.30'da Finlandiya ile k

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