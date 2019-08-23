ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de üreteceği otomobillerinde LG Chem'in bataryalarını kullanacağını açıkladı.

Güney Koreli LG Chem'in bataryaları, Tesla'nın Şangay fabrikasından çıkacak otomobillere güç verecek.

Tesla'nın hali hazırda ABD'de ürettiği otomobillerinde ise Japon Panasonic'in geliştirdiği bataryalar yer alıyor.

Bloomberg'in haberine göre, LG Chem'in bataryaları ilk etapta Model 3'lerde kullanılacak.

ÇİN'DE BÜYÜMEK İSTİYOR

Kaynaklar, LG Chem'in bir süredir Çin pazarını merceğine aldığı ve fabrikalarını buradaki araçların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden organize ettiğini aktarıyor. Bu kapsamda, şirketin farklı tiplerde batarya üretimine ağırlık verdiği belirtiliyor.

Öte yandan, Çinli firmalar Huayou ve Tianqi ile batarya parçalarının tedariki konusunda yakın zamanda anlaşma imzalayan LG Chem'in, Geely ile de işbirlikleri için fırsat kolladığı kaydediliyor.