Bayer Leverkusen, 19 yaşındaki Jeanuel Belocian’ı kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga'da bu sezon namağlup şampiyon olarak tarih yazan Bayer Leverkusen, transfer sezonuna da hızlı giriş yaptı. Alman kulübü, Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen 19 yaşındaki Jeanuel Belocian’ı renklerine bağladı. Genç futbolcu, kendisini 5 yıllığına Leverkusenli yapan sözleşmeye imza attı.

Fransa U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç kanat oyuncusu, Leverkusen’in maçlarını televizyondan izlerken çok etkilendiğini ve stadyumda taraftarların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.