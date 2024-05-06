Bayer Leverkusen 59 yıllık rekoru kırmak için sahaya çıkıyor!

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Portekiz ekibi Benfica'nın Avrupa'da 59 yıldır kırılamayan tüm kulvarlardaki toplam 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Bundesliga'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, dün deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti. Bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 48 maça çıkaran Bayer Leverkusen, puanını 84 yaptı. Bu sonuçla, Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.