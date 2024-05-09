Bayer Leverkusen- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Roma ile kozlarını paylaşıyor. İtalya'da oynanan ilk maçı Bayer Leverkusen'in 2-0 kazanmasıyla Alman ekibi avantajlı konumda bulunuyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Bayer Leverkusen- Roma maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Bayer Leverkusen- Roma maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
UEFA Avrupa Liginde yarı final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk maçların bitiminin ardından gözler rövanş maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Bayer Leverkusen, Roma'yı konuk ediyor. Yoluna namağlup devam eden ve kırılmadık rekor bırakmayan Alman ekibi kritik mücadele öncesinde skor üstünlüğüyle maça çıkıyor. Öte yandan finale yükselme şansı imkansız gibi gözüken Roma'nın yenilgisiz Bayer Leverkusen karşısında üç farkla kazanması gerekiyor. Peki, milyonlarca sporsever tarafından merakla beklenen Bayer Leverkusen- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve saati...
BAYER LEVERKUSEN- ROMA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen- Roma maçı 9 Mayıs Perşembe (bugün) 22.00'de başlayacak.
Bay Arena'da oynanacak olan karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN'den yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN SON DURUM
Bundesliga'da tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen, sezon başından bu yana oynadığı maçların hiç birinde yenilmedi. Xabi Alonso yönetiminde rekorları alt üst eden Alman ekibi sezonu üç kupayla kapatarak yenilgisiz yoluna devam etmek istiyor.
ROMA SON DURUM
Mourinho ile yollarını sezon ortasında ayıran ve efsane oyuncusu De Rossi'nin teknik direktörlüğe gelmesiyle güzel ivme yakalayan Roma, ilk karşılaşmada istediği sonucu alamadı. Kupa şansını zora sokan sarı- kırmızılıların finale yükselmesi için üç farklı galip gelmesi gerekiyor.