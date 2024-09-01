Bayern Münih-Freiburg: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-0 mağlup etti. Bavyera ekibine üç puanı getiren golleri Harry Kane ve Thomas Müller kaydetti. Bayern'de 710. maçına çıkan Müller, Sepp Maier'in rekorunu kırdı.
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern 2-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 78. dakikada Thomas Müller kaydetti.
Freiburg, 90+7. dakikada Lucas Holer ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
MÜLLER KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Thomas Müller, 710. kez Bayern Münih formasını giyerek, bu alanda Sepp Maier'e ait rekoru kırdı. Alman futbolcu, tarihe geçtiği maçta golünü de atarak çifte sevinç yaşadı.
EREN DİNKCİ, SON 27 DAKİKADA OYNADI
Freiburg'da forma giyen milli forvet Eren Dinkci, 63. dakikada Merlin Rohl'un yerine oyuna dahil oldu.
BAYERN 2'DE 2 YAPTI
Bayern Münih, yeni teknik direktörü Vincent Kompany ile lige 2'de 2 ile başladı. Freiburg ise 3 puanda kaldı.
Milli aradan sonra Bayern Münih, Holstein Kiel deplasmanına gidecek. Freiburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.