Bayern Münih'ten 59 milyon Euro'luk transfer

İngiliz ekibi Crystal Palace'ta oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Michael Olise, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Genç yıldız ile 30 Haziran 2029'a kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Öte yandan Alman basınındaki iddialara göre Bayern Münih, Olise için Crystal Palace'a bonuslarla birlikte 59 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

"MİCHAEL OLİSE'Yİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ" FC Bayern spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl bu transfer hakkında, “Michael Olise fark yaratabilen ve oyun tarzıyla büyük ilgi gören bir oyuncu. Takımımızda yeni bir ivme, yeni bir enerji, yeni fikirler istiyoruz; Michael Olise gibi oyuncular bunu temsil ediyor. Görüşmeler sırasında, FC Bayern'e katılmak istediğini hemen belirtti. Onu dört gözle bekliyoruz. Oyunumuzu zenginleştirecek.” ifadelerini kullandı.