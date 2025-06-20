Bayern Münih'ten Galatasaray'a kötü haber: Sacha Boey
Bayern Münih, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Fransız sağ bek Sacha Boey için sürpriz bir karar aldı.
Giriş: 20.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:10
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Galatasaray'ın yaz transfer dönemi hedeflerinden birisi olduğu iddia edilen Sacha Boey için Bayern Münih'ten flaş karar geldi.
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Kicker'ın duyurduğu habere göre; Bayern Münih, bu yaz Joao Palhinha ve Kim Min-Jae'den çıkarak bonservis elde etmek istiyor.
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Alman devi, teklifler aldığı Sacha Boey'i ise kadroda tutarak gelecek sezon değerlendirmeyi hedefliyor.