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        Haberler Spor Transfer Bayern Münih'ten Galatasaray'a kötü haber: Sacha Boey - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'ten Galatasaray'a kötü haber: Sacha Boey

        Bayern Münih, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Fransız sağ bek Sacha Boey için sürpriz bir karar aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:10
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        Galatasaray'ın yaz transfer dönemi hedeflerinden birisi olduğu iddia edilen Sacha Boey için Bayern Münih'ten flaş karar geldi.

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        Kicker'ın duyurduğu habere göre; Bayern Münih, bu yaz Joao Palhinha ve Kim Min-Jae'den çıkarak bonservis elde etmek istiyor.

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        Alman devi, teklifler aldığı Sacha Boey'i ise kadroda tutarak gelecek sezon değerlendirmeyi hedefliyor.

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        Bayern Münih ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey, Vincent Kompany yönetiminde daha çok şans bulacağına inanıyor.

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        Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan dolayı birçok maçı kaçıran Boey, 18 resmi maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

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