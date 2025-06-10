Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

TÜDKİYEB Başkanı Nihat ÇelikÇelik, Kurban Bayramı için gerçekleşen hayvan satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayram döneminde yetiştiricilerin elindeki kurbanlıkların büyük ölçüde satıldığına işaret eden Çelik, "Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl bu rakam 2,5 milyon civarında seyretti. Kurban Bayramı'nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfınca yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından 170 bin civarında vekaletle kurban kesildiğini, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığını belirtti.

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Satılamayan kurbanlıklar ile karantina uygulamaları nedeniyle kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen yetiştiricilere ait hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını anımsatan Çelik, bunun, yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek açısından memnuniyet verici bir hizmet olduğunu söyledi.