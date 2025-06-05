Bayramda ailece izlenebilecek birbirinden eğlenceli filmler
Bayram tatili geldi. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz keyifli saatleri unutulmaz kılmak için bu filmler tam size göre. Ailece izlenebilecek, duygulandıran, güldüren ve düşündüren film önerilerini derledik.
Tatil planınız evde dinlenmekse, ekran başına geçin: İşte bayramda sevdiklerinizle birlikte keyifli vakitler geçirmenizi sağlayacak filmler...
1. BANA MASAL ANLATMA (2015)
Filmde dolmuş şoförlüğü yapan Rıza'nın günün birinde hem güzel hem de çok iyi kalpli bir kız olan Ayperi ile tanışmasından sonra yaşadığı olaylar anlatılıyor.
İMDB PUANI: 7.3/10
2. GÖREVİMİZ TATİL (2018)
Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu, eşi Sıtkı Mutlu ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.
İMDB PUANI: 4.8/10
3. COCO (2017)
12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.
İMDB PUANI: 8.4/10
4. BALKAYMAK (2018)
Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikayesini anlatıyor.
İMDB PUANI: 5.2/10
5. TENENBAUM AİLESİ (2001)
Royal Tenenbaum ve karısı Etheline, uzun yıllardır ayrı yaşamaktadırlar. Tenenbaum çiftinin Chas, Richie ve Margot isimli üç yetişkin çocukları vardır ve her biri ayrı birer deha olan çocukların üçü de ilk gençlik yıllarında önemli başarılar elde etmişlerdir. Ancak Tenenbaum kardeşlerin gençlik yıllarındaki bu başarısı fazla uzun sürmemiş, başarı pırıltıları kısa sürede yerini başarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına bırakmıştır. “The Royal Tenenbaums” bu ailenin soğuk bir kış gününde yıllar sonra beklenmedik bir şekilde yeniden biraraya gelişinin öyküsünü komedi biçiminde anlatıyor.
İMDB PUANI: 7.6/10
6. YUKARI BAK (2009)
Hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek için evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkan 78 yaşındaki baloncu Carl Fredricksen'ın hikayesinin anlatıldığı bir komedi. Ancak Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kabusunu da yanında götürmekte olduğunu fark eder: fazlasıyla iyimser, doğa kaşifi 8 yaşındaki Russel'ı.
İMDB PUANI: 8.3/10
7. HERKESİN KEYFİ YERİNDE (2009)
Frank yakın zamanda eşini kaybetmiş ve çocuklarıyla yalnız kalmış bir aile babasıdır. Bu yalnızlık ve yaptığı yanlışlar içinde çocuklarının aileden bir bir kopmasına seyirci kalmış ve aradan geçen yıllar sonunda tekrardan ailesini toplamak istemektedir. Bu amaçla özellikle kızı ile aralarında oluşacak duygusal anlar ve şehir şehir dolaşmasına sebep olan maceralı zamanlar, bir babanın çocukları uğruna büyük çabasını anlatmaktadır.
İMDB PUANI: 7.1/10
8. HEİDİ (2015)
8 yaşında İsviçreli yetim bir kız çocuğu olan Heidi’yi teyzesi, dağ evinde yaşayan dedesine bırakır. Daha sonrasında teyzesi Heidi’yi Almanya, Frankfurt’ta varlıklı Sesemann ailesinin evlerinde yaşaması için dedesinden alır. Her zaman için dedesini ve dağ evindeki yaşantısını özleyen Heidi mutsuzluğuna rağmen her durumun olabileceğince en iyisi olmasını sağlar.
İMDB PUANI: 7.4/10
9. ÇILGIN İHTİYAR (2016)
Nişanlısı Meredith ile düğün hazırlıkları yapan Jason düzenli bir hayatı olan genç bir adamdır. Eşini kısa süre önce kaybetmiş olan büyükbabası emekli asker Dick her yıl eşiyle yaptıkları tatili yad edebilmek için torununu ikna edip Florida'ya gider. Ancak büyükbabanın niyeti çok farklıdır, eğlenmek, genç kadınlarla zaman geçirmek, kendini kaybetmek istemektedir. Jason büyükbabasının yaptıklarına inanamasa da zaman geçtikçe hayatın tadını çıkarmanın önemli olduğunu anlamaya başlayacaktır.
İMDB PUANI: 5.9/10
10. TEKLİF (2009)
Bir kitap editörü, ülkede kalabilmek için erkek asistanıyla evlenmek zorundadır. Yeni çift, çocuğun ailesi ile tanışmak üzere Alaska'ya yolculuk yaptıklarında, sürpriz bir düğünle karşılaşırlar ancak peşlerindeki göçmenlik bürosu yetkililerini başlarından savmak için bu plâna sonuna kadar bağlı kalmak zorundadırlar.
İMDB PUANI: 6.8/10
Görsel Kaynak: imdb