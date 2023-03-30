BB Erzurumspor Altay maçı için geri sayım başlamış durumda. TFF 1.Lig'de günün iki maçından biri olan BB Erzurumspor Altay karşılaşmasının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair bilgileri derledik!